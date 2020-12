Juventus-Fiorentina | Al 45? è 0-1, espulso Cuadrado con rosso diretto (Di martedì 22 dicembre 2020) Brutta Juventus al 45? all’Allianz Stadium: Fiorentina avanti al 2? con Vlahovic, espulso Cuadrado al 18? Una partita tutta in salita per la Juve di Pirlo, trafitta addirittura in contropiede dopo soli 2 minuti dalla Fiorentina di Prandelli. Bianconeri tutti avanti, decisamente sbilanciati, e trafitti in verticale da un taglio di Ribery per Vlahovic, che L'articolo Juventus-Fiorentina Al 45? è 0-1, espulso Cuadrado con rosso diretto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Bruttaal 45? all’Allianz Stadium:avanti al 2? con Vlahovic,al 18? Una partita tutta in salita per la Juve di Pirlo, trafitta addirittura in contropiede dopo soli 2 minuti dalladi Prandelli. Bianconeri tutti avanti, decisamente sbilanciati, e trafitti in verticale da un taglio di Ribery per Vlahovic, che L'articoloAl 45? è 0-1,conproviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - juventusfc : Quello che c'è da sapere sulla sfida di questa sera! ?? #JuveFiorentina - SfoglioSport : Calcio: Juve- Fiorentina 0-1 dopo primo tempo [SFOGLIOSPORT] La #Fiorentina è in vantaggio a Torino contro la… - RosyProietti : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATCH ?? http… -