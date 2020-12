Juventus-Fiorentina 0-3, i bianconeri in dieci travolti dai viola di Prandelli (Di martedì 22 dicembre 2020) I bianconeri affondano in casa, pesa l'espulsione di Cuadrado al 18' quando erano già sotto. A segno Vlahovic, autogol di Alex Sandro e Caceres Leggi su corriere (Di martedì 22 dicembre 2020) Iaffondano in casa, pesa l'espulsione di Cuadrado al 18' quando erano già sotto. A segno Vlahovic, autogol di Alex Sandro e Caceres

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio, Juventus-Fiorentina 0-3 in un anticipo della 14/a giornata del campionato di #SerieA #ANSA - StefanBielanski : RT @Corriere: Juventus-Fiorentina 0-3, i bianconeri crollano in casa. Prandelli esulta -