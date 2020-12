Juventus-Fiorentina 0-1 | Cronaca live | Clamoroso gol di Vlahovic al 2? (Di martedì 22 dicembre 2020) Formazioni ufficiali e Cronaca di Juventus-Fiorentina: al 2? Clamoroso gol-lampo di Vlahovic in contropiede su assist di Ribery con i bianconeri tutti avanti Juventus-Fiorentina 0-1: formazioni ufficiali e Cronaca live Rete: 2? Vlahovic Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Dybala, Danilo, Bernardeschi, Da L'articolo Juventus-Fiorentina 0-1 Cronaca live Clamoroso gol di Vlahovic al 2? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Formazioni ufficiali edi: al 2?gol-lampo diin contropiede su assist di Ribery con i bianconeri tutti avanti0-1: formazioni ufficiali eRete: 2?(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Dybala, Danilo, Bernardeschi, Da L'articolo0-1gol dial 2? proviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - juventusfc : Quello che c'è da sapere sulla sfida di questa sera! ?? #JuveFiorentina - juventusfc : Storia di grandi #Duels targati #JuveFiorentina ?? - sportface2016 : #JuveFiorentina #Arthur in extremis in panchina: il brasiliano sostituisce Adrien #Rabiot - Fiorentinanews : #JuventusFiorentina 0?-1? 17' Rosso per #Cuadrado!!! Intervento a gamba tesa e alta su #Castrovilli e dopo la revis… -