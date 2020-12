Juventus, de Ligt: «Fiorentina di qualità. Ma noi abbiamo le idee chiare» (Di martedì 22 dicembre 2020) Matthijs de Ligt ha parlato prima di Juventus Fiorentina: ecco le dichiarazioni del difensore bianconero a pochi minuti dalla gara Matthijs de Ligt ha parlato ai microfoni di Juventus TV prima della gara contro la Fiorentina. Le sue parole. «Penso che sarà una partita difficile, la Fiorentina ha molta qualità ed è sempre difficile. Noi stiamo bene, giochiamo sempre un po’ meglio è importante per crescere. La nostra crescita è importante in tante cose, la nostra idea di calcio è chiara e vogliamo ancora migliorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Matthijs deha parlato prima di: ecco le dichiarazioni del difensore bianconero a pochi minuti dalla gara Matthijs deha parlato ai microfoni diTV prima della gara contro la. Le sue parole. «Penso che sarà una partita difficile, laha moltaed è sempre difficile. Noi stiamo bene, giochiamo sempre un po’ meglio è importante per crescere. La nostra crescita è importante in tante cose, la nostra idea di calcio è chiara e vogliamo ancora migliorare». Leggi su Calcionews24.com

De Ligt: “Giochiamo sempre un po’ meglio, è importante crescere”

