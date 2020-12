Juventus, caso bestemmia Buffon: la Procura Federale non ha ricevuto il materiale (Di martedì 22 dicembre 2020) Ha fatto discutere nei giorni scorsi l’assenza di provvedimenti contro Gianluigi Buffon dopo la bestemmia in campo in Parma-Juventus, a differenza di quanto accaduto con altri giocatori come Bryan Cristante della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, la differenza starebbe nel fatto che la Procura Federale, nel caso del portiere bianconero, non avrebbe ricevuto il materiale necessario per aprire un’indagine sul caso che avrebbe poi potuto portare a una squalifica di Buffon. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Ha fatto discutere nei giorni scorsi l’assenza di provvedimenti contro Gianluigidopo lain campo in Parma-, a differenza di quanto accaduto con altri giocatori come Bryan Cristante della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, la differenza starebbe nel fatto che la, neldel portiere bianconero, non avrebbeilnecessario per aprire un’indagine sulche avrebbe poi potuto portare a una squalifica di. SportFace.

ZZiliani : Nella foto “National Geographic”: il procuratore FJGC valuta il da farsi dopo le indiscrezioni trapelate da Perugia… - Gazzetta_it : #CasoSuarez Le verità di Suarez: “Sapevo i contenuti del test di italiano”. Tutti i dettagli - ZZiliani : Sono mesi, forse un anno, che alla #Juventus tiene banco il caso #Dybala che i media azzerbinati hanno cercato in t… - Dando71 : La Procura Federale che dovrebbe punire la Juventus per il caso Suarez è la stessa che non ha punito #Buffon per un… - jfktormento : RT @ZZiliani: Nella foto “National Geographic”: il procuratore FJGC valuta il da farsi dopo le indiscrezioni trapelate da Perugia sul caso… -