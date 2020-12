Juve-Napoli si rigiochera’ | accolto il ricorso azzurro

(Di martedì 22 dicembre 2020), match della terza giornata non disputata lo scorso 4 ottobre per la positività al Covid-19 di due giocatori azzurri, verrà rigiocata. Lo ha deciso il Collegio di Garanzia del Coni annullando la sentenza della Corte d’Appello della Figc, che aveva confermato il giudizio espresso in primo grado: 0-3 a tavolino a favore dei bianconeri e 1 punto di penalizzazione al club di De Kaurentiis.: quando si giocherà? Sarà difficile trovare una data disponibile per consentire la disputa del match. Entrambe le squadre hanno un calendario fittissimo di impegni. Al momento l’unica soluzione praticabile sarebbe quella di scendere in campo il13 gennaio, spostando gli impegni delle due compagini negli ottavi di finale di Coppa Italia (-Empoli entus-Genoa), a solo ...

ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - MediasetTgcom24 : Serie A, Collegio Garanzia: Juve-Napoli va rigiocata - Adnkronos : ++#JuveNapoli si deve rigiocare, cancellato il 3-0++ - ManoloMonari : @gippu1 Meraviglioso. Tutto legato a Napoli Roma e Juve Sassuolo di coppa Italia allora. O se ne riparla ad aprile-maggio. - GiorgioGa78 : RT @ZZiliani: Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà squalifica… -

