Juve-Napoli si rigioca La sentenza del Coni ribalta tutto | annullato il 3-0 a tavolino

Roma, 22 dic – Giubilo partenopeo e delusione in casa bianconera: Juventus-Napoli si rigiocherà. Il Collegio di Garanzia presso il Coni, presieduto dall'ex ministro degli Esteri Franco Frattini, ha ribaltato infatti il verdetto del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d'Appello. E' stato accolto quindi il ricorso presentato dal Napoli contro lo 0-3 a tavolino per la partita non disputata contro la Juve il 4 ottobre scorso. La decisione quindi cambia tutto, perché oltre ad aver cancellato la sconfitta degli azzurri, ha tolto di conseguenza il punto di penalizzazione che era stato inflitto al Napoli per non essersi presentato a Torino per la partita contro i bianconeri. Questo significa che la partita dovrà essere giocata, anche se ...

