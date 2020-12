Juve-Napoli si rigioca, Grassani: “Davide vince contro Golia” (Di martedì 22 dicembre 2020) “E’ stata la vittoria di Davide contro Golia. Era da parte nostra ampiamente attesa perché eravamo convinti che fin dall’inizio la questione giuridica desse ragione al Napoli. Non si può rischiare la vita per una partita di pallone e anche i famosi protocolli davano ragione a noi”. E’ il commento del legale del Napoli, Mattia Grassani, all’Adnkronos, dopo che il collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Napoli sulla gara contro la Juventus e il punto di penalizzazione. “Il presidente De Laurentiis era ovviamente contento, vincere in terzo grado, dopo aver perso primo e secondo grado con la Juventus, credo che sia elemento di grande soddisfazione per chiunque”, ha aggiunto Grassani. Funweek. Leggi su funweek (Di martedì 22 dicembre 2020) “E’ stata la vittoria diGolia. Era da parte nostra ampiamente attesa perché eravamo convinti che fin dall’inizio la questione giuridica desse ragione al. Non si può rischiare la vita per una partita di pallone e anche i famosi protocolli davano ragione a noi”. E’ il commento del legale del, Mattia, all’Adnkronos, dopo che il collegio di Garanzia ha accolto il ricorso delsulla garalantus e il punto di penalizzazione. “Il presidente De Laurentiis era ovviamente contento,re in terzo grado, dopo aver perso primo e secondo grado con lantus, credo che sia elemento di grande soddisfazione per chiunque”, ha aggiunto. Funweek.

