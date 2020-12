Juve-Napoli, la nuova classifica di Serie A (Di martedì 22 dicembre 2020) Niente più tre a zero e niente più punto di penalizzazione. Con un pronunciamento senza appello , 'decisione senza rinvio', il Collegio di garanzia dello Sport presieduto dall'ex ministro Franco ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Niente più tre a zero e niente più punto di penalizzazione. Con un pronunciamento senza appello , 'decisione senza rinvio', il Collegio di garanzia dello Sport presieduto dall'ex ministro Franco ...

ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - fanpage : ?? ULTIM'ORA #JuveNapoli si rigioca. - realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - abdo_massa : RT @MarcoBarzaghi: Accolto il ricorso del #Napoli .. si rigioca Juve-Napoli! - gobbofino : @EnricoNappi @CucchiRiccardo Sono d'accordo...va squalificato, ma questo non cambia che Napoli -Genoa e tutte le pa… -