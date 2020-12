Juve-Napoli | Collegio di garanzia ribalta sentenza | gioia tifosi azzurri

(Di martedì 22 dicembre 2020), ildiladei due gradi di giustizia sportiva: gara da giocare e via la penalità Getty Imagesntus-va rigiocata, anzi, giocata visto che ilnon ebbe modo di presentarsi a Torino perché l’Asl competente bloccò la partenza della squadra azzurra causa Covid. Ma soprattutto scompare dalla classifica dei partenopei la penalità di un punto che ora viene restituito e cancellato il risultato di 3-0 a tavoli per i padroni di casa. È questa ladeldidel Coni presieduto dall’ex Ministro degli Esteri Franco Frattini chei due gradi di ...

Juventus Napoli va rigiocata. De Laurentiis presente all'udienza in Collegio di Garanzia dello sport. È arrivato al Coni attorno alle 14 in compagnia di Grassani e di Lubrano, i due legali del club. « ...