Juve-Napoli, accolto il ricorso: restituito il punto e partita da giocare (Di martedì 22 dicembre 2020) accolto il ricorso del Napoli . È quanto ha deciso il Collegio di Garanzia che ha annullato la sconfitta a tavolino per 3-0 inflitta al Napoli contro la Juventus. Dunque il punto di penalizzazione ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020)ildel. È quanto ha deciso il Collegio di Garanzia che ha annullato la sconfitta a tavolino per 3-0 inflitta alcontro lantus. Dunque ildi penalizzazione ...

