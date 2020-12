Juve-Napoli, accolto il ricorso degli azzurri: la partita si giocherà (Di martedì 22 dicembre 2020) Il collegio di garanzia del Coni, all’esito dell’udienza a sezioni unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dal Napoli contro la Figc, annullando senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello. La Corte aveva confermato la decisione assunta precedentemente dal giudice sportivo nazionale presso la Lega di Serie A con cui era stata irrogata, a carico del Napoli, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 ottobre) e della penalizzazione di un punto in classifica. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) Il collegio di garanzia del Coni, all’esito dell’udienza a sezioni unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dal Napoli contro la Figc, annullando senza rinvio la decisione della Corte Sportiva d’Appello. La Corte aveva confermato la decisione assunta precedentemente dal giudice sportivo nazionale presso la Lega di Serie A con cui era stata irrogata, a carico del Napoli, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 ottobre) e della penalizzazione di un punto in classifica.

