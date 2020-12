Juve-Milik: riparte la trattativa (Di martedì 22 dicembre 2020) Juve-Milik, un matrimonio spesso annunciato e che potrebbe presto celebrarsi.Il club bianconero, alla ricerca di una quarta punta che possa alternarsi con Dybala, Ronaldo e Morata, ha ripreso i contatti con l’entourage dell’attaccante polacco, da mesi ormai separato in casa in quel di Napoli. Già trattato la scorsa estate, quando sulla panchina bianconera sedeva Sarri che lo aveva allenato in maglia azzurra, e poi mollato nell’ambito dell’ affare che avrebbe dovuto portare Dzelo alla Juve e lui alla Roma, il ds Fabio Paratici è ritornato alla carica per averlo già a gennaio. Juve-Milik si fa a gennaio? Il Napoli non sembra intenzionato a scendere dalla valutazione di partenza, ovvero 18 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per le casse bianconere. Si sta lavorando per trovare un accordo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 dicembre 2020), un matrimonio spesso annunciato e che potrebbe presto celebrarsi.Il club bianconero, alla ricerca di una quarta punta che possa alternarsi con Dybala, Ronaldo e Morata, ha ripreso i contatti con l’entourage dell’attaccante polacco, da mesi ormai separato in casa in quel di Napoli. Già trattato la scorsa estate, quando sulla panchina bianconera sedeva Sarri che lo aveva allenato in maglia azzurra, e poi mollato nell’ambito dell’ affare che avrebbe dovuto portare Dzelo allae lui alla Roma, il ds Fabio Paratici è ritornato alla carica per averlo già a gennaio.si fa a gennaio? Il Napoli non sembra intenzionato a scendere dalla valutazione di partenza, ovvero 18 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva per le casse bianconere. Si sta lavorando per trovare un accordo ...

