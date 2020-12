Juve Fiorentina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di martedì 22 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ “Allianz Stadium”, Juve e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juve Fiorentina 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Fiorentina 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, ilvalido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,All’ “Allianz Stadium”,si affrontano nelvalido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Quello che c'è da sapere sulla sfida di questa sera! ?? #JuveFiorentina - juventusfc : Storia di grandi #Duels targati #JuveFiorentina ?? - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - velosodiego : Milan Inter Juve Fiorentina Genoa Verona ecc tutte squadre che hanno avuto tra gli 1 ai 15 positivi in rosa, il Nap… - TUTTOJUVE_COM : Juve-Fiorentina, il doppio ex M. Serena a RBN: 'Di solito tra loro sempre belle partite. Pirlo e Prandelli? Diffici… -