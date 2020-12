Juve-Fiorentina, l'effetto Bonucci-De Ligt: nessuno così in Europa (Di martedì 22 dicembre 2020) I riflettori se li prendono il Moraldo e i centrocampisti incursori, ma se la Juve di Pirlo nell'ultimo periodo ha cambiato marcia è perché le fondamenta sono tornate solide come ai bei tempi. Vero, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) I riflettori se li prendono il Moraldo e i centrocampisti incursori, ma se ladi Pirlo nell'ultimo periodo ha cambiato marcia è perché le fondamenta sono tornate solide come ai bei tempi. Vero, ...

juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - JuventusTV : Tra i gol messi a segno in #JuveFiorentina da Filippo #Inzaghi, quello del gennaio 2001 può considerarsi uno dei pi… - juventusfc : Quello che c'è da sapere sulla sfida di questa sera! ?? #JuveFiorentina - junews24com : Juve-Fiorentina e quel dato record dei bianconeri con i viola - - sportli26181512 : Non solo CR7 e Morata, Juve in volo grazie alla difesa bunker. Nessuno come lei in Europa: Non solo CR7 e Morata, J… -