Juve-Fiorentina, la partita di Chiesa: dall’esordio nel 2016 allo Stadium all’addio tra le polemiche (Di martedì 22 dicembre 2020) Stasera Federico Chiesa ritrova il suo passato, quella Fiorentina in cui è arrivato all’età di 10 anni e da cui si è separato solo qualche mese fa. Un addio tra le polemiche, con i suoi ex tifosi che non gli perdonano la scelta di approdare alla Juventus. Proprio nello stadio in cui stasera ritroverà i suoi ex compagni, Chiesa ha debuttato in Serie A il 20 agosto 2016. Alla prima di campionato Paulo Sousa lanciò dal primo minuto contro la Juve un Federico non ancora 19enne, che aveva avuto modo di apprezzare nel corso del ritiro estivo. Quella sera fu sostituito da Tello all’intervallo, ma ha presto cominciato a mettersi in luce e ad attirare l’attenzione del suo futuro club. Un lungo corteggiamento che si è concretizzato in pochi giorni tra settembre ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Stasera Federicoritrova il suo passato, quellain cui è arrivato all’età di 10 anni e da cui si è separato solo qualche mese fa. Un addio tra le, con i suoi ex tifosi che non gli perdonano la scelta di approdare allantus. Proprio nello stadio in cui stasera ritroverà i suoi ex compagni,ha debuttato in Serie A il 20 agosto. Alla prima di campionato Paulo Sousa lanciò dal primo minuto contro laun Federico non ancora 19enne, che aveva avuto modo di apprezzare nel corso del ritiro estivo. Quella sera fu sostituito da Tello all’interv, ma ha presto cominciato a mettersi in luce e ad attirare l’attenzione del suo futuro club. Un lungo corteggiamento che si è concretizzato in pochi giorni tra settembre ...

