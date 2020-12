Juve Fiorentina 0-1 LIVE | Ronaldo murato da Dragowski

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 2? Gol Vlhaovic – Ribery inventa subito per Vlahovic, che a tu per tu con Szczesny fa lo scavino e firma il vantaggio viola. 6? Punizione– Proteste bianconere per un presunto tocco di mano in barriera di un giocatore della. La Penna lascia proseguire. 11? Occasione– Salva tutto Caceres, che neutralizza di testa una possibile occasione pericolosa per ...