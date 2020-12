Juve e ritorno di fiamma per Morata | Pirlo non può fare a meno del suo spagnolo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Un amore ritrovato (e rinnovato). Ildi Alvaroallantus si sta dimostrando una scelta vincente sia per il club che per il ventottenne.L’impatto del centravanti ex Atletico e Real Madrid, infatti, a quattro anni di distanza dall’ultima partita disputata col club torinese, è stato finora impressionante. E la prestazione maiuscola contro il Parma (l’ennesima da inizio stagione) gli vale il primo premio di MVP da quando è rientrato in Italia.In casa dei Ducali la punta bianconera mette lo zampino in tre gol (una rete e due assist) per la prima volta nello stesso match di Serie A e sigla un doppio 96% in Efficienza Tecnica e Fisica. Ma al di là del suo prezioso contributo in termini di score va premiata anche la capacità di muoversi in modo ottimale (K-Movement del 98%), elemento che gli ...