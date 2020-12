Juric: “Domani ci saranno due o tre cambi. Il mercato? Ci vedremo dopo la gara. Qualcosa bisogna fare” (Di martedì 22 dicembre 2020) Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter. Queste le parole del tecnico gialloblù: “Il 2020 per me è stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all’inizio inimmaginabili. Chi marcherà Lukaku? Magnani e Gunter hanno fatto bene l’altro giorno. Poi c’è anche Lovato che può fare quel ruolo, ma i primi due hanno più impostazione rispetto a Matteo. Ruegg? È entrato molto bene, ci ha dato slancio. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, ha pagato il prezzo di questo periodo. Ma è da un po’ che si allena bene, secondo me può giocare anche dall’inizio. Le scelte di formazione? Non abbiamo tante opzioni in mezzo: manca Barak, devo stare attento anche a Zaccagni, che in questo periodo ha dato tanto a livello di gioco ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter. Queste le parole del tecnico gialloblù: “Il 2020 per me è stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all’inizio inimmaginabili. Chi marcherà Lukaku? Magnani e Gunter hanno fatto bene l’altro giorno. Poi c’è anche Lovato che puòquel ruolo, ma i primi due hanno più impostazione rispetto a Matteo. Ruegg? È entrato molto bene, ci ha dato slancio. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, ha pagato il prezzo di questo periodo. Ma è da un po’ che si allena bene, secondo me può giocare anche dall’inizio. Le scelte di formazione? Non abbiamo tante opzioni in mezzo: manca Barak, devo stare attento anche a Zaccagni, che in questo periodo ha dato tanto a livello di gioco ...

