Jonathan Rhys Meyers e John Malkovich star del thriller The Survivalist

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sarannoi protagonisti del nuovopandemico intitolato The. Ilpandemico Theavrà come protagonisti gli attori, scelti per il progetto di Yale Productions le cui riprese si sono concluse da pochi giorni. Il progetto è stato sviluppato da un'idea originale di Matthew Rogers, autore della sceneggiatura. Il regista Jon Keeyes ha diretto The, film ambientato un anno e mezzo dopo la distruzione della civiltà a causa di una pandemia. Un ex agente dell' FBI (...