Joe Biden si è vaccinato contro il Covid-19 in diretta televisiva

(foto: Joshua Roberts/Getty Images)Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto la sua prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19, in diretta televisiva da una struttura sanitaria di Newark (nel Delaware) nel pomeriggio del 21 dicembre. "Lo faccio per chiedere alle persone di essere preparate quando il vaccino sarà disponibile", ha detto Biden. "Non c'è nulla di cui preoccuparsi". Il presidente eletto, che prenderà regolarmente il suo posto nella Casa Bianca il prossimo 20 gennaio, ha anche aggiunto che all'amministrazione Trump "bisogna riconoscere" di aver avviato programma vaccinale nel paese. La prossima first lady Jill Biden era già stata vaccinata all'inizio della giornata, mentre la vicepresidente eletta Kamala Harris e suo marito ...

