Joe Biden fa il vaccino anti covid in diretta tv: "Grazie Trump" (Di martedì 22 dicembre 2020) Il neo eletto presidente Usa si fa iniettare la dose di vaccino in diretta tv, ringraziando l'ex presidente Trump. Biden vaccino (Facebook)Il neo Presidente degli Usa, Joe Biden, cosi come aveva promesso, si è fatto vaccinare in diretta tv, insieme a sua moglie. Biden si è presentato presso il luogo prestabilito chiaramente con tanto di mascherina. L'annuncio di Biden rispetto alla volontà di volersi vaccinare è viaggiata insieme a quella dei tre ex presidenti, Clinton, Bush e Obama, che insieme dichiararono la volontà di volersi vaccinare in diretta tv appena possibile. Biden si è fatto iniettare una dose di vaccino Pfizer-BioNTech, che nei prossimi giorni arriverà ...

