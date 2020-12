Jasmine Carrisi nella bufera, il vestito per The Voice Senior colpisce (Di martedì 22 dicembre 2020) Jasmine Carrisi nella bufera la giovane figlia di Albano è finita al centro delle polemiche per il costo del vestito sfoggiato alla finale di The Voice Senior. Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)E’ stata la sua prima vera esperienza televisiva, arrivata dopo l’uscita del suo primo singolo di qualche mese fa, il suo ruolo è stato quello di coach insieme al padre Albano di alcuni dei partecipanti della prima edizione di The Voice Senior. A vincere durante la scorsa puntata è stato uno dei concorrenti seguiti da Loredana Bertè, m al centro delle polemiche ci è finita comunque lei, dopo essere stata accusata di essere una ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020)la giovane figlia di Albano è finita al centro delle polemiche per il costo delsfoggiato alla finale di The(fonte foto: Instagram, @)E’ stata la sua prima vera esperienza televisiva, arrivata dopo l’uscita del suo primo singolo di qualche mese fa, il suo ruolo è stato quello di coach insieme al padre Albano di alcuni dei partecipanti della prima edizione di The. A vincere durante la scorsa puntata è stato uno dei concorrenti seguiti da Loredana Bertè, m al centro delle polemiche ci è finita comunque lei, dopo essere stata accusata di essere una ...

