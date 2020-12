Jasmine Carrisi, è subito polemica: ecco quanto costa il suo vestito (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Jasmine Carrisi è finita al centro della polemica per il suo outfit che ha fatto infuriare il web: ecco quanto costa il suo vestito. Jasmine Carrisi è stata senz’altro la sorpresa più grande di The Voice Senior quest’anno. Sempre accanto al papà Albano, la giovanissima cantante, che è da poco entrata nel mondo della musica Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è finita al centro dellaper il suo outfit che ha fatto infuriare il web:il suoè stata senz’altro la sorpresa più grande di The Voice Senior quest’anno. Sempre accanto al papà Albano, la giovanissima cantante, che è da poco entrata nel mondo della musica

LoredanaBerte : Grazie @erminiosinni per esserti affidato a me. Mi hai resa orgogliosa di te. Grazie ancora a tutti voi che ci av… - MarchinoBrizio : RT @LoredanaBerte: Grazie @erminiosinni per esserti affidato a me. Mi hai resa orgogliosa di te. Grazie ancora a tutti voi che ci avete v… - infoitcultura : JASMINE CARRISI/ Foto, il gesto che fa vergognare papà Albano - Tv2Blog : THE VOICE SENIOR: BOOM DI ASCOLTI, LA CLERICI REGINA DELLA PRIMA SERATA @antoclerici @StefanoColetta2… - MFerraglioni : THE VOICE SENIOR: BOOM DI ASCOLTI, LA CLERICI REGINA DELLA PRIMA SERATA @antoclerici @StefanoColetta2… -