Italiani in GB: mentre la Meloni protesta su Twitter, il governo risolve con un’ordinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) Qual è la differenza tra maggioranza e opposizione? La prima deve affrontare problemi concreti, la seconda ha la libertà di scrivere sui social network per chiedere alla prima di risolverli. E questa differenza, nell’epoca della comunicazione in real time, si vede tutta nel caso degli Italiani in GB, rimasti bloccati dopo l’ordinanza di chiusura dello spazio aereo tra l’Italia e il Regno Unito all’indomani della notizia della mutazione del coronavirus e del gran numero di casi registrati oltre Manica. LEGGI ANCHE > Il non detto: quando FdI se ne fregava della privacy e fotografava i citofoni Italiani in Gb, il tweet “impaziente” di Giorgia Meloni In tanti nostri connazionali, dalla giornata di ieri, hanno denunciato la loro situazione paradossale, il limbo nel quale si sono trovati a vivere per alcune ore: alcuni ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 dicembre 2020) Qual è la differenza tra maggioranza e opposizione? La prima deve affrontare problemi concreti, la seconda ha la libertà di scrivere sui social network per chiedere alla prima dirli. E questa differenza, nell’epoca della comunicazione in real time, si vede tutta nel caso degliin GB, rimasti bloccati dopo l’ordinanza di chiusura dello spazio aereo tra l’Italia e il Regno Unito all’indomani della notizia della mutazione del coronavirus e del gran numero di casi registrati oltre Manica. LEGGI ANCHE > Il non detto: quando FdI se ne fregava della privacy e fotografava i citofoniin Gb, il tweet “impaziente” di GiorgiaIn tanti nostri connazionali, dalla giornata di ieri, hanno denunciato la loro situazione paradossale, il limbo nel quale si sono trovati a vivere per alcune ore: alcuni ...

