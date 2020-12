Italiani bloccati in Uk, rientro solo per i residenti e casi critici (Di martedì 22 dicembre 2020) I cittadini Italiani residenti in Italia che sono rimasti bloccati in Gran Bretagna ora potranno rientrare. Il Governo italiano, con una riunione alla Farnesina e dopo aver consultato Ministero della Salute e Ministero dei Trasporti, ha messo a punto un piano con voli speciali per il rientro dei connazionali dall’Inghilterra, Paese nel quale si sta diffondendo la nuova variante del Covid-19 che preoccupa l’Europa. Oltre ai cittadini residenti nello Stivale, potranno far ritorno anche coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Come era prevedibile, le misure per il rientro saranno ancora più strette: servirà il tampone sia prima che dopo essere partiti e in ogni caso sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia. Le misure ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) I cittadiniin Italia che sono rimastiin Gran Bretagna ora potranno rientrare. Il Governo italiano, con una riunione alla Farnesina e dopo aver consultato Ministero della Salute e Ministero dei Trasporti, ha messo a punto un piano con voli speciali per ildei connazionali dall’Inghilterra, Paese nel quale si sta diffondendo la nuova variante del Covid-19 che preoccupa l’Europa. Oltre ai cittadininello Stivale, potranno far ritorno anche coloro che sono in condizioni dità e urgenza. Come era prevedibile, le misure per ilsaranno ancora più strette: servirà il tampone sia prima che dopo essere partiti e in ogni caso sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia. Le misure ...

