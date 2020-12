Italiani bloccati in Gran Bretagna | ecco chi può rientrare | il piano della Farnesina

(Di martedì 22 dicembre 2020) Le fontirendono noto che il governo italiano ha messo a punto uncon voli speciali per il rientro dei connazionali dalla, successivamente allo stop dei voli deciso a causavariante inglese del Covid-19. Potranno quindi tornare in Italia solo i cittadini residenti o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Tuttavia le misure per il rientro saranno ancora più strette: tampone prima e dopo essere partiti e quarantena obbligatoria di 14 giorni, dopo essere atterrati. Questo perché sono migliaia gliin Gb. su Il CorriereCittà.

