Italia viva vede Conte, "Passi avanti ma rimane nodo Mes" (Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Due ore di confronto e l'impegno ad avviare tavoli preparatori sul Next generation Ue. La delegazione di Italia viva è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione, oltre al premier, hanno partecipato i ministri Enzo Amendola e Roberto Gualtieri, le ministre Iv Teresa Bellanova e Elena Bonetti, i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il presidente del partito Ettore Rosato e Luigi Marattin. La delegazione di Iv ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Già lunedì faranno pervenire un loro contributo di sintesi, così come le altre forze politiche. Subito dopo partiranno dei tavoli di confronto. "Finalmente si comincia a discutere nel merito. Ci siamo riservati di ... Leggi su agi (Di martedì 22 dicembre 2020) AGI - Due ore di confronto e l'impegno ad avviare tavoli preparatori sul Next generation Ue. La delegazione diviva è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giuseppe. Alla riunione, oltre al premier, hanno partecipato i ministri Enzo Amendola e Roberto Gualtieri, le ministre Iv Teresa Bellanova e Elena Bonetti, i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il presidente del partito Ettore Rosato e Luigi Marattin. La delegazione di Iv ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso dell'incontro con il presidente del Consiglio, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Già lunedì faranno pervenire un loro contributo di sintesi, così come le altre forze politiche. Subito dopo partiranno dei tavoli di confronto. "Finalmente si comincia a discutere nel merito. Ci siamo riservati di ...

