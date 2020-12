Italia viva, senatori in sofferenza Crisi? Non tutti seguiranno Renzi (Di martedì 22 dicembre 2020) Il momento del tanto atteso incontro a Palazzo Chigi con la delegazione di Italia viva è arrivato. Un appuntamento che continua a tenere sul filo l’intera maggioranza di governo, ma anche tutti gli esponenti di Iv. Dentro il partito, e soprattutto tra le fila dei senatori, infatti, cresce l’insofferenza. All’interno della pattuglia dei parlamentari, non è sfuggito, però, il cambio di linea, un po' più morbida, delle ultime ore. Diverse fonti, incrociate da AffarItaliani.it, si chiedono cosa sia realmente accaduto ieri. “La linea che ha fatto trapelare il ministro Dario Franceschini dalle colonne del Corriere della sera, da un lato, ma forse anche qualche altro pressing - racconta un insider - chissà che non abbiano contribuito a far abbassare i toni. Senza contare che, poi, gli ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 dicembre 2020) Il momento del tanto atteso incontro a Palazzo Chigi con la delegazione diè arrivato. Un appuntamento che continua a tenere sul filo l’intera maggioranza di governo, ma anchegli esponenti di Iv. Dentro il partito, e soprattutto tra le fila dei, infatti, cresce l’in. All’interno della pattuglia dei parlamentari, non è sfuggito, però, il cambio di linea, un po' più morbida, delle ultime ore. Diverse fonti, incrociate da Affarni.it, si chiedono cosa sia realmente accaduto ieri. “La linea che ha fatto trapelare il ministro Dario Franceschini dalle colonne del Corriere della sera, da un lato, ma forse anche qualche altro pressing - racconta un insider - chissà che non abbiano contribuito a far abbassare i toni. Senza contare che, poi, gli ...

