Italia Viva, la crisi è già rientrata? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 22 dicembre 2020) Se è presto per dire che il rischio di una crisi di governo è scampata, di certo i segnali che sono arrivati dal tavolo tra il premier Giuseppe Conte e Italia Viva fanno tirare un po’ il fiato all’esecutivo. Ne parlano in diretta Peter Gomez e la giornalista Martina Castigliani Partecipa e sostieni IlFattoQuotidiano.it https://bit.ly/366neMK L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Se è presto per dire che il rischio di unadi governo è scampata, di certo i segnali che sono arrivati dal tavolo tra il premier Giuseppe Conte efanno tirare un po’ il fiato all’esecutivo. Ne parlano ine la giornalista Martina Castigliani Partecipa e sostieni IlFattoQuotidiano.it https://bit.ly/366neMK L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE AAA faccia cercasi. “Il capo di Italia Viva: non perdo la faccia” (Corriere della sera, 16.… - fattoquotidiano : Il rischio è che il piano che può portare in Italia i 209 miliardi del programma europeo Next Generation finisca tr… - ItaliaViva : Grazie ad un emendamento di Italia Viva finalmente anche i lavoratori autonomi potranno usufruire della protezione… - clikservernet : Italia Viva, la crisi è già rientrata? Segui la diretta con Peter Gomez - Noovyis : (Italia Viva, la crisi è già rientrata? Segui la diretta con Peter Gomez) Playhitmusic - -