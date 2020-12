Italia Viva incontra Conte, Bellanova “Passi avanti” (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La delegazione di Italia Viva ha incontrato oggi il premier Giuseppe Conte, e ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso della riunione. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Già lunedì Iv farà pervenire un contributo di sintesi così come le altre forze politiche. Subito dopo partiranno dei tavoli di confronto.“Noi oggi abbiamo finalmente iniziato a fare una discussione nel merito. L'unica discussione che è stata fatta era un consiglio dei ministri il 7 dicembre, il presidente Conte ha impegnato un'ora e 27 minuti per illustrare la norma sulla governance, dove si espropriavano i ministeri, si espropriavano le Regioni, si metteva da parte la Pubblica Amministrazione, e si dovevano fare assunzioni di sei esperti più duecento persone”, ha detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La delegazione dihato oggi il premier Giuseppe, e ha preso qualche giorno di tempo per esaminare la documentazione illustrata nel corso della riunione. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Già lunedì Iv farà pervenire un contributo di sintesi così come le altre forze politiche. Subito dopo partiranno dei tavoli di confronto.“Noi oggi abbiamo finalmente iniziato a fare una discussione nel merito. L'unica discussione che è stata fatta era un consiglio dei ministri il 7 dicembre, il presidenteha impegnato un'ora e 27 minuti per illustrare la norma sulla governance, dove si espropriavano i ministeri, si espropriavano le Regioni, si metteva da parte la Pubblica Amministrazione, e si dovevano fare assunzioni di sei esperti più duecento persone”, ha detto ...

