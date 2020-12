Italia, a gennaio possibile un nuovo DPCM restrittivo per contrastare la variante Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) Per le festività natalizie, fonte interne al Governo fanno sapere che non vi saranno nuove restrizioni. Le regole da rispettare, quindi, saranno quelle previste dall’ultimo DPCM di Giuseppe Conte, la possibilità di avere un minimo di vita sociale. La situazione, però, potrebbe cambiare all’inizio del nuovo anno. La variante inglese del Covid, infatti, si diffonde L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Per le festività natalizie, fonte interne al Governo fanno sapere che non vi saranno nuove restrizioni. Le regole da rispettare, quindi, saranno quelle previste dall’ultimodi Giuseppe Conte, la possibilità di avere un minimo di vita sociale. La situazione, però, potrebbe cambiare all’inizio delanno. Lainglese del, infatti, si diffonde L'articolo

you_trend : ?? Come è cambiato il consenso per i principali partiti italiani nell'ultimo anno? ?? Ecco l'evoluzione della… - juventusfc : UFFICIALE | La #CoppaItalia dei bianconeri inizierà il prossimo 13 gennaio ?? #JuveGenoa agli Ottavi di Finale ?… - matteosalvinimi : Il governo vuole triplicare da gennaio le tasse sullo svapo, sulle “sigarette elettroniche” scelte da più di un mil… - CivettaneviE : RT @LAVonlus: ???Dal 1 gennaio 2021, con un divieto già previsto per Legge, l'Italia dirà #BASTATESTANIMALI per alcol, droghe, fumo e trapia… - Laura7474598575 : RT @FanClubAlbatros: Can in Italia dal 5 Gennaio ??????????? Verra' per LAVORO Si spera che il fanatismo non porti assemblamenti o situazioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia gennaio Covid, Italia: 24 dicembre-6 gennaio. Cosa si può fare e cosa no? Ecco i chiarimenti del Governo IMPERIAPOST Coronavirus, Locatelli “La variante inglese non è più grave”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i virus vanno incontro a forme di mutazioni. Ci sono già diverse varianti di SarsCov2. Quella ‘inglesè è un ceppo isolato il 20 settembre progressivamente emerso come variant ...

Variante inglese, Locatelli: “Il ceppo cambia poco. Vaccino efficace”

Locatelli: "Scuole? Spero che riaprano il 7 gennaio. Se larga parte delle regioni sarà in fascia gialla ci potranno essere le condizioni" ...

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i virus vanno incontro a forme di mutazioni. Ci sono già diverse varianti di SarsCov2. Quella ‘inglesè è un ceppo isolato il 20 settembre progressivamente emerso come variant ...Locatelli: "Scuole? Spero che riaprano il 7 gennaio. Se larga parte delle regioni sarà in fascia gialla ci potranno essere le condizioni" ...