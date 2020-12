Istat, conti economici territoriali, nel 2019 crescita debole in tutto il paese. (Di martedì 22 dicembre 2020) (ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Sequestrata nel rione Sanità di Napoli una pelletteria: non rispettava alcuna prescrizione riguardante lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi. Nel ... Leggi su gazzettadinapoli (Di martedì 22 dicembre 2020) (ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Sequestrata nel rione Sanità di Napoli una pelletteria: non rispettava alcuna prescrizione riguardante lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi. Nel ...

istat_it : Conti economici territoriali: Il Nord-ovest mantiene il primo posto per livello di Pil pro capite (37mila euro annu… - Gazzettadmilano : Istat, conti economici territoriali, nel 2019 crescita debole in tutto il paese. - AgenziaOpinione : ISTAT * CONTI TERRITORIALI 2019: « CRESCITA DEL PIL, BOLZANO IN TESTA E IL TRENTINO IN CALO (-0,2) / LE PERFORMANCE… - GazzettAvellino : Istat, conti economici territoriali, nel 2019 crescita debole in tutto il paese. - GazzettaSalerno : Istat, conti economici territoriali, nel 2019 crescita debole in tutto il paese. -

Ultime Notizie dalla rete : Istat conti Istat, conti economici territoriali, nel 2019 crescita debole in tutto il paese. Gazzetta di Salerno Economia, Pil pro capite: a Nord-ovest 37mila euro, quasi il doppio rispetto al Sud

Quello di Bolzano in testa, performance peggiori per Marche e Abruzzo. L'occupazione cresce al Nord-est, ristagna al Sud. Lo rileva l'Istat nel rapporto “Conti economici territoriali - Anni 2017-2019" ...

Istat: occupazione in crescita al Nord-est, ristagna al Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - A livello nazionale l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, e' aumentato nel 2019 dello 0,5%. Nel Nord-est gli occupat ...

Quello di Bolzano in testa, performance peggiori per Marche e Abruzzo. L'occupazione cresce al Nord-est, ristagna al Sud. Lo rileva l'Istat nel rapporto “Conti economici territoriali - Anni 2017-2019" ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - A livello nazionale l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, e' aumentato nel 2019 dello 0,5%. Nel Nord-est gli occupat ...