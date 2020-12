Israele verso un nuovo voto anticipato (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ricordando i suoi presunti successi nella lotta alla pandemia e gli accordi di normalizzazione con quattro paesi arabi, ieri Benyamin Netanyahu di fatto ha dato inizio alla campagna elettorale che porterà Israele al voto anticipato per la quarta volta in due anni. Apparivano minime in serata le possibilità che il premier di destra e il suo principale partner di governo, il centrista Benny Gantz, potessero raggiungere un compromesso sulla legge di bilancio evitando in extremis lo scioglimento oggi della Knesset … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ricordando i suoi presunti successi nella lotta alla pandemia e gli accordi di normalizzazione con quattro paesi arabi, ieri Benyamin Netanyahu di fatto ha dato inizio alla campagna elettorale che porteràalper la quarta volta in due anni. Apparivano minime in serata le possibilità che il premier di destra e il suo principale partner di governo, il centrista Benny Gantz, potessero raggiungere un compromesso sulla legge di bilancio evitando in extremis lo scioglimento oggi della Knesset … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

