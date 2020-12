Israele: non passa legge su rinvio bilancio, di nuovo verso le urne (Di martedì 22 dicembre 2020) Israele è a un passo dalla quarta tornata elettorale in due anni. La Knesset ha infatti respinto la proposta di legge che avrebbe spostato da mercoledì al 5 gennaio la data limite dell'approvazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020)è a un passo dalla quarta tornata elettorale in due anni. La Knesset ha infatti respinto la proposta diche avrebbe spostato da mercoledì al 5 gennaio la data limite dell'approvazione ...

RaiNews : Il farmaco Bamlanivimab è già stato autorizzato in Usa, Canada e Israele. In Europa in Ungheria, ma non in Itali… - romasil1 : RT @gipscli: A Latina la produzione di anticorpi monoclonali: ma le dosi non andranno in Italia - Già prodotte nel 2020 un milione di fiale… - carlossartori19 : RT @gipscli: A Latina la produzione di anticorpi monoclonali: ma le dosi non andranno in Italia - Già prodotte nel 2020 un milione di fiale… - rapatrax : @ebreieisraele @MarcoSanavia1 Chi dichiara di essere di origini Israeliane fa una rivendicazione. Il legame che c'è… - CianoticoDarius : @paoloro82714785 @MarcoSanavia1 Non so se mi sta più sulle palle la Croazia o Israele. Beh lancio un sondaggio. Tra… -