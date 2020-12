Io ho quel che ho amato è il calendario 2021 di Sgarbi (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Cigno GG Edizioni presenta il calendario di Vittorio Sgarbi dal titolo “Io ho quel che ho amato”: dodici mesi con altrettanti capolavori Dodici capolavori dell’arte, pressoché sconosciuti al grande pubblico, tanti quanti sono i mesi dell’anno: ecco il «calendario artistico 2021», anzi, il “calendario delle donne, insolito nel suo genere”, come lo definisce Vittorio Sgarbi, storico… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Cigno GG Edizioni presenta ildi Vittoriodal titolo “Io hoche ho”: dodici mesi con altrettanti capolavori Dodici capolavori dell’arte, pressoché sconosciuti al grande pubblico, tanti quanti sono i mesi dell’anno: ecco il «artistico», anzi, il “delle donne, insolito nel suo genere”, come lo definisce Vittorio, storico… L'articolo Corriere Nazionale.

borghi_claudio : Perfetto, tutto bloccato per quel FENOMENO di Bonafede che ha cambiato un parere su un emendamento facendo incazzare tutti. - silvia_sb_ : Giovedì a #ottoemezzo ho detto che Roma in questi anni ha toccato il fondo. Da quel momento si sono scatenati i sos… - riotta : Quel che il Pd sta provando a fare a Roma nella campagna per sindaco, muto davanti al disastro Raggi e alla tigna G… - eviltempt : comunque raga sulla base di cosa ti fidi di una che conosci da 10 giorni o quel che è e dici che “non ti va di sent… - sam_samu24 : RT @trescogli: E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando: a che tante facelle? Che fa l’aria infinita, e quel profondo i… -