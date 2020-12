Inzaghi: del rinnovo se ne riparlerà a gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) L’affaire Simone Inzaghi – rinnovo di contratto continua. Il presidente Lotito e il tecnico biancoceleste non hanno ancora trovato un punto d’incontro anche se il dialogo è molto aperto e costruttivo. I tifosi si augurano che l’allenatore piacentino possa continuare questa sua avventura con la Lazio con la quale negli ultimi quattro anni ha ottenuto molto. Inzaghi, a quando la firma per il rinnovo? Simone Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio. Il contratto del tecnico ha la scadenza fissata per giugno 2021, con la società si è già discussa diverse volte la questione che però non ha mai trovato un punto. Prima Inzaghi non voleva “intromettersi” nel mercato, poi è arrivato il turno della Champions e l’allenatore doveva essere concentrato al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 dicembre 2020) L’affaire Simonedi contratto continua. Il presidente Lotito e il tecnico biancoceleste non hanno ancora trovato un punto d’incontro anche se il dialogo è molto aperto e costruttivo. I tifosi si augurano che l’allenatore piacentino possa continuare questa sua avventura con la Lazio con la quale negli ultimi quattro anni ha ottenuto molto., a quando la firma per il? Simonenon ha ancora firmato ilcon la Lazio. Il contratto del tecnico ha la scadenza fissata per giugno 2021, con la società si è già discussa diverse volte la questione che però non ha mai trovato un punto. Primanon voleva “intromettersi” nel mercato, poi è arrivato il turno della Champions e l’allenatore doveva essere concentrato al ...

