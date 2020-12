Intesa Sanpaolo, siglato accordo con Novamont per finanziamento circular da 20 milioni di euro (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – siglato da Intesa Sanpaolo e Novamont un accordo per un finanziamento da 20 milioni di euro destinato a due interventi innovativi nell’ambito dell’economia circolare. Il primo – spiega Intesa Sanpaolo – vede il completamento, a Terni, del primo impianto al mondo per la generazione da fonte rinnovabile di un nuovo monomero derivante da zuccheri, l’acido furandicarbossilico (FDCA), che puo` venire impiegato come materia prima per la produzione di biomateriali biodegradabili e compostabili di elevate performance. Il secondo è volto alla costruzione, nello stabilimento di Bottrighe (RO), di un impianto di biometano da residui di fermentazione, che rendera` il sito polesano il piu` efficiente centro per la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) –daunper unda 20didestinato a due interventi innovativi nell’ambito dell’economia circolare. Il primo – spiega– vede il completamento, a Terni, del primo impianto al mondo per la generazione da fonte rinnovabile di un nuovo monomero derivante da zuccheri, l’acido furandicarbossilico (FDCA), che puo` venire impiegato come materia prima per la produzione di biomateriali biodegradabili e compostabili di elevate performance. Il secondo è volto alla costruzione, nello stabilimento di Bottrighe (RO), di un impianto di biometano da residui di fermentazione, che rendera` il sito polesano il piu` efficiente centro per la ...

