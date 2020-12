Inter | Conte | “Il Verona ha già creato diversi problemi alle big Mercato? Dopo Natale…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 dicembre 2020) Antonio, tecnico dell', presenta in conferenza stampa l'ultima partita del 2020 che vedrà la sua squadra impegnata in casa deldi Juric: "Domani giocheremo contro una squadra che continua a fare cose importanti da oltre un anno, hanno giàbig in questo campionato, basti pensare ai pareggi contro Milan e Juventus.Natale faremo delle valutazioni con la società, è giusto fare un bilancio di questi 4 mesi di lavoro e capire se possiamovenire in qualche modo per migliorarsi. Sanchez è spesso infortunato, non so se dipende dal Cile ma la realtà è questa".caption id="attachment 1064357" align="alignnone" width="3000", getty ...