Inter | Conferenza stampa Conte | “Attenti al Verona, sta facendo grandi cose” (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultimo impegno ufficiale del 2020 per Verona e Inter che si affrontano mercoledì alle 18.30 al Bentegodi. Per i nerazzurri l’obiettivo è cogliere il settimo successo consecutivo. Ecco le parole di mister Antonio Conte nella Conferenza stampa della vigilia. Il Verona non vince in casa da tre partite, l’Inter non ha mai perso lontano da L'articolo Inter Conferenza stampa Conte “Attenti al Verona, sta facendo grandi cose” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Ultimo impegno ufficiale del 2020 perche si affrontano mercoledì alle 18.30 al Bentegodi. Per i nerazzurri l’obiettivo è cogliere il settimo successo consecutivo. Ecco le parole di mister Antonionelladella vigilia. Ilnon vince in casa da tre partite, l’non ha mai perso lontano da L'articoloal, sta” proviene da www.meteoweek.com.

