Insulti razzisti a Obi: il duro comunicato del Chievo contro Marconi del Pisa (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Chievo Verona ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla frase razzista rivolta contro il centrocampista Joel Obi «In seguito alla frase razzista «La rivolta degli schiavi» pronunciata dal giocatore del Pisa Michele Marconi al centrocampista Joel Obi durante il primo tempo della partita Pisa – ChievoVerona, la società esprime la massima solidarietà verso il suo giocatore, oggetto di una infamante e squallida frase, che nulla ha a che fare con i più elementari e basilari valori di sport, etica e rispetto. L’A.C. ChievoVerona condanna e stigmatizza fermamente il comportamento razzista subito da Joel Obi, e si rammarica perché ad una frase sentita dai più in campo non sia seguito alcun provvedimento disciplinare: né da parte ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) IlVerona ha diramato unufficiale in merito alla frase razzista rivoltail centrocampista Joel Obi «In seguito alla frase razzista «La rivolta degli schiavi» pronunciata dal giocatore delMicheleal centrocampista Joel Obi durante il primo tempo della partitaVerona, la società esprime la massima solidarietà verso il suo giocatore, oggetto di una infamante e squallida frase, che nulla ha a che fare con i più elementari e basilari valori di sport, etica e rispetto. L’A.C.Verona condanna e stigmatizza fermamente il comportamento razzista subito da Joel Obi, e si rammarica perché ad una frase sentita dai più in campo non sia seguito alcun provvedimento disciplinare: né da parte ...

Filo2385Filippo : RT @ACChievoVerona: ??Le parole del capitano Emanuele #Giaccherini: “Inaccettabile ancora oggi subire insulti razzisti”. - ACChievoVerona : ??Le parole del capitano Emanuele #Giaccherini: “Inaccettabile ancora oggi subire insulti razzisti”. - Link4Universe : @CDTV126 non è questione di politicamente corretto ma di moderazione del linguaggio per evitare insulti di natura s… - IlCobraorlando : @SimoGianlorenzi #GFVIP beh dopo gli insulti razzisti, dopo una bestemmia. Semplicemente é falsa e doppio volto. Fuori pure lei. - eccoda : @Chopin_Hauer_ Ci ho pensato anche io vedendo i titoli. Poi lasciano passare come gli insulti razzisti. -