Iniziato l'incontro tra Conte e Italia Viva a Palazzo Chigi

Cominciato l'incontro sul Recovery Plan a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri all'Economia e alle Politiche Ue Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola con la delegazione di Italia Viva.

Il premier ha deciso di ripartire dal merito: come suddividere i 209 miliardi tra i 17 cluster del piano. In un secondo tempo arriverà la ridefinizione della struttura di governance del Recovery Plan, ...

