Ingredienti vaccini COVID-19, ecco cosa contengono quelli Pfizer e Moderna (Di martedì 22 dicembre 2020) Con la seconda ondata di contagi da Coronavirus, parlare di vaccini COVID-19 è sempre più attuale. Non solo perché sono diverse la case farmaceutiche che stanno già somministrando in alcune parti del mondo le prime dosi per contrastare il diffondersi della malattia, ma anche perché – mai come in questo periodo – sono in tanti ad aver sollevato dubbi e incertezze in merito. Tra no vax, fake news e lotta continua alla disinformazione da parte dei principali social network, la compagnia americana Pfizer – che sta distribuendo i vaccini COVID-19 in tutto il mondo – ha deciso di rendere pubblico l'elenco di Ingredienti che sono effettivamente all'interno del suo vaccino. Come si legge sulle pagine del portale Science Alert, si tratta di: Lipidi: ALC- 3015 – (4-idrossibutil) ...

