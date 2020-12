Infiammazioni | scopri quali alimenti evitare e quali aiutano il tuo organismo

Leggi su instanews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Spesso soffriamo dima non riusciamo a capire il perché. Ciò che mangiamo può fornirci alcune risposte interessanti: eccoQuando il nostro corpo si sente attaccato da agenti esterni abbiamo a che fare con le famose. Negli ultimi anni se n’è sentito parlare spesso, soprattutto in relazione all’alimentazione. Lecreano spesso diversi problemi al nostro, in alcuni casi anche abbastanza fastidiosi. Ovviamente le motivazioni non dipendono soltanto da cosa mangiamo. web sourceLepossono velocizzare l’invecchiamento delle nostre cellule, quando sono croniche, purtroppo, si può avere a che fare con problemi molto seri. Si può andare incontro a malattie cardiovascolari, artrite reumatoide, Alzheimer, tumori ...