Infettivologo Bassetti: “Terza ondata probabile, il freddo non aiuterà contro il Covid” (Di martedì 22 dicembre 2020) Matteo Bassetti ha rilasciato significative dichiarazioni, in merito a una possibile Terza ondata di contagi da Coronavirus. L’Infettivologo ha analizzato l’imminente stagione influenzale, caratteristica dell’inverno. Di seguito le parole del medico italiano, esplicitate ai microfoni di AdnKronos: “Il freddo che arriverà non aiuterà nella lotta al Coronavirus. A gennaio-febbraio, quando avremo probabilmente una Terza ondata di casi Covid-19, si mischieranno tanti virus diversi. Influenza, para-influenzali e Coronavirus. Sarà una situazione complicata e bisognerà fare molta attenzione. Mi auguro che il più possibile delle persone si siano vaccinate per l’influenza e per lo pneumococco, questo dovrebbe aiutare molto i più fragili. Poi ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Matteoha rilasciato significative dichiarazioni, in merito a una possibiledi contagi da Coronavirus. L’ha analizzato l’imminente stagione influenzale, caratteristica dell’inverno. Di seguito le parole del medico italiano, esplicitate ai microfoni di AdnKronos: “Ilche arriverà nonnella lotta al Coronavirus. A gennaio-febbraio, quando avremo probabilmente unadi casi-19, si mischieranno tanti virus diversi. Influenza, para-influenzali e Coronavirus. Sarà una situazione complicata e bisognerà fare molta attenzione. Mi auguro che il più possibile delle persone si siano vaccinate per l’influenza e per lo pneumococco, questo dovrebbe aiutare molto i più fragili. Poi ...

Matteo Bassetti ha rilasciato significative dichiarazioni, in merito a una possibile terza ondata di contagi da Coronavirus. L'infettivologo ha analizzato l'imminente stagione influenzale, caratterist ...

