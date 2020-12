In Italia la seconda ondata Covid ha fatto più morti della prima (Di martedì 22 dicembre 2020) La seconda ondata di contagi da Coronavirus è più grave della prima. A dimostrarlo è la comparazione dei dati di primavera con quelli attuali. I dati a confronto Partendo dal numero di decessi registrati in Italia a causa del Coronavirus, da febbraio a maggio i morti sono stati 33.415. Ad oggi, con la seconda ondata ancora in atto, siamo già a 33.731, un dato che sale a ritmo costante. Stando al parere degli esperti, in Italia si arriverà a 45mila decessi. Stessa storia per i contagi. Ad oggi il numero di persone realmente infette è pari a 3.9 milioni e, stando agli studi sull’andamento della curva epidemiologica, potremmo arrivare a 4.5 milioni. Nella prima ondata, ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladi contagi da Coronavirus è più grave. A dimostrarlo è la comparazione dei dati divera con quelli attuali. I dati a confronto Partendo dal numero di decessi registrati ina causa del Coronavirus, da febbraio a maggio isono stati 33.415. Ad oggi, con laancora in atto, siamo già a 33.731, un dato che sale a ritmo costante. Stando al parere degli esperti, insi arriverà a 45mila decessi. Stessa storia per i contagi. Ad oggi il numero di persone realmente infette è pari a 3.9 milioni e, stando agli studi sull’andamentocurva epidemiologica, potremmo arrivare a 4.5 milioni. Nella, ...

