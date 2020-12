Improvviso Riscaldamento Stratosferico | Strat Warming Conseguenze meteo su Italia

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Potentea inizio 2021: porterà lo split del Vortice Polare? Ormai possiamo dirlo: un evento dipotrebbe realizzarsi all’inizio del 2021. Stiamo parlando di un evento estremamente importante, uno di quegli eventi che potrebbero cambiare il corso di un’intera stagione invernale. Ma come si svilupperà esattamente l’eventuale SSW? Una delle ultime sequenze del modello GFS, quella del 20 dicembre, è decisamente esplicativa perché ilpotrebbe essere molto potente. Probabilmente assisteremo a degli aggiustamenti in corso, ma la dinamica sembra ormai consolidata. Quando l’onda di pressione porterà calore in ...