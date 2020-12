«Imagine For Margo»: Mika canta per i bambini malati dell’Istituto Curie di Parigi il 23 dicembre (Di martedì 22 dicembre 2020) A poche ore dal Natale, mercoledì 23 dicembre, Mika, fresco dell’esperienza a X Factor e del successo di I Love Beirut, il concerto di beneficenza che ha organizzato a sostegno della sua città nel mese di ottobre, decide ancora una volta di mettersi in gioco e di cantare per i bambini malati a sostegno dell’associazione Imagine For Margo – Children Without Cancer. In diretta dal reparto pediatrico dell’Istituto Curie a Parigi, Mika interpreterà, in diretta su Facebook a partire dalle 16, alcuni brani natalizi che saranno accompagnati dal pianoforte e da un coro gospel. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 dicembre 2020) A poche ore dal Natale, mercoledì 23 dicembre, Mika, fresco dell’esperienza a X Factor e del successo di I Love Beirut, il concerto di beneficenza che ha organizzato a sostegno della sua città nel mese di ottobre, decide ancora una volta di mettersi in gioco e di cantare per i bambini malati a sostegno dell’associazione Imagine For Margo – Children Without Cancer. In diretta dal reparto pediatrico dell’Istituto Curie a Parigi, Mika interpreterà, in diretta su Facebook a partire dalle 16, alcuni brani natalizi che saranno accompagnati dal pianoforte e da un coro gospel.

