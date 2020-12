Il Vaticano ha accettato (più o meno) l’uso di vaccini anti Covid-19 realizzati grazie a cellule di feti abortiti (Di martedì 22 dicembre 2020) (foto: IPA)Dopo che alcuni vescovi e gruppi cattolici anti-aborto hanno sollevato diverse preoccupazioni di natura morale sui vaccini anti Covid-19, la Congregazione vaticana per la dottrina della fede ha emesso una nota, approvata da papa Francesco, che sostiene che è moralmente accettabile ricevere vaccini che “hanno utilizzato linee cellulari di feti abortiti nella loro ricerca e nel processo di produzione”. Nello specifico, dal momento che “esistono responsabilità differenziate di cooperazione al male”, utilizzare questo tipo di vaccini per il Vaticano è accettabile “quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili”. In un caso come questo, l’uso da ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) (foto: IPA)Dopo che alcuni vescovi e gruppi cattolici-aborto hanno sollevato diverse preoccupazioni di natura morale sui-19, la Congregazione vaticana per la dottrina della fede ha emesso una nota, approvata da papa Francesco, che sostiene che è moralmente accettabile ricevereche “hanno utilizzato linee cellulari dinella loro ricerca e nel processo di produzione”. Nello specifico, dal momento che “esistono responsabilità differenziate di cooperazione al male”, utilizzare questo tipo diper ilè accettabile “quando non sono disponibilicontro il-19 eticamente ineccepibili”. In un caso come questo,da ...

