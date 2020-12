Il vaccino anti Covid di Pfizer-Biontech ha un nome. E ora l’azienda tedesca cerca altri partner per aumentare la produzione (Di martedì 22 dicembre 2020) Cominarty. Il vaccino sviluppato contro il Covid da Biontech-Pfizer sarà presente sul mercato con questo nome commerciale. Sono stati i creatori del composto, gli scienziati tedeschi con origini turche Ugur Sahin e Ozlem Tureci, cofondatori della Biontech, ad annunciare il nome del composto che sarà distribuito in Europa a partire da domani, mercoledì 23 dicembre. l’azienda tedesca è pronta ad accelerare sulla produzione, con l’apertura di altri impianti in Germania, per consegnare ai diversi Paesi europei le dosi previste per la seconda metà del prossimo anno già entro i primi sei mesi del 2021 come ha spiegato Sahin in una intervista all’agenzia tedesca Dpa. Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Cominarty. Ilsviluppato contro ildasarà presente sul mercato con questocommerciale. Sono stati i creatori del composto, gli scienziati tedeschi con origini turche Ugur Sahin e Ozlem Tureci, cofondatori della, ad annunciare ildel composto che sarà distribuito in Europa a partire da domani, mercoledì 23 dicembre.è pronta ad accelerare sulla, con l’apertura diimpiin Germania, per consegnare ai diversi Paesi europei le dosi previste per la seconda metà del prossimo anno già entro i primi sei mesi del 2021 come ha spiegato Sahin in una intervista all’agenziaDpa. Oltre ...

